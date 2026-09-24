Plus de 300 cartes postales anciennes de Metz à la Belle Epoque. Regroupant plus de 300 cartes postales anciennes, Metz d'antan invite le lecteur à redécouvrir Metz il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de 5 parties géographiques : Autour de la cathédrale, Du théâtre au quartier Belle Isle, Le quartier Saint-Louis et ses étroites ruelles, Vers la République et Le quartier Impérial. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre des Messins à la Belle Epoque. L'ensemble de l'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes de Roland Brach, le plus grand marchand de cartes postales anciennes de la Lorraine.
Par
Fabrice Barbian, Isabelle Flayeux Chez
Hervé Chopin éditions
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