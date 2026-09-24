Plus de 300 cartes postales anciennes de Metz à la Belle Epoque. Regroupant plus de 300 cartes postales anciennes, Metz d'antan invite le lecteur à redécouvrir Metz il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de 5 parties géographiques : Autour de la cathédrale, Du théâtre au quartier Belle Isle, Le quartier Saint-Louis et ses étroites ruelles, Vers la République et Le quartier Impérial. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre des Messins à la Belle Epoque. L'ensemble de l'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes de Roland Brach, le plus grand marchand de cartes postales anciennes de la Lorraine.