Amiens d'antan

Plus de 350 cartes postales anciennes d'Amiens à la Belle Epoque. Sa cathédrale éblouissante donne de la hauteur aux ambitions de la ville. L'histoire a accordé à Amiens le statut de capitale régionale depuis Jules César, entre toutes les autres villes picardes. Peut-être est-elle devenue la ville idéale que Jules Verne avait imaginée et rêvée en se promenant dans le vieil Amiens de son époque, à travers la petite Venise industrielle ? Plus de 350 cartes postales du XXe siècle, accompagnées des textes de Kaltoume Dourouri, nous invitent à découvrir Amiens à la Belle Epoque. Une promenade dans la petite Venise du Nord à travers ses quartiers, ses places, ses commerces et ses activités aux allures joviales, comme les célèbres hortillonnages, les marchés sur l'eau ou les jeux picards.