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Amiens d'antan

Kaltoume Dourouri

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Plus de 350 cartes postales anciennes d'Amiens à la Belle Epoque. Sa cathédrale éblouissante donne de la hauteur aux ambitions de la ville. L'histoire a accordé à Amiens le statut de capitale régionale depuis Jules César, entre toutes les autres villes picardes. Peut-être est-elle devenue la ville idéale que Jules Verne avait imaginée et rêvée en se promenant dans le vieil Amiens de son époque, à travers la petite Venise industrielle ? Plus de 350 cartes postales du XXe siècle, accompagnées des textes de Kaltoume Dourouri, nous invitent à découvrir Amiens à la Belle Epoque. Une promenade dans la petite Venise du Nord à travers ses quartiers, ses places, ses commerces et ses activités aux allures joviales, comme les célèbres hortillonnages, les marchés sur l'eau ou les jeux picards.

Par Kaltoume Dourouri
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Kaltoume Dourouri

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Picardie

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Amiens d'antan

Kaltoume Dourouri

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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