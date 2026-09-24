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Voisins de passage

Fabrice Langrognet

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" Fabrice Langrognet réussit un tour de force en intégrant sans en avoir l'air, dans une prose fluide, très littéraire, un travail herculéen de lecture des sciences sociales et d'analyse de milliers de documents. " Le Monde En portant son regard sur une " cité " d'habitation, au coeur de la Plaine-Saint-Denis, Fabrice Langrognet offre une passionnante histoire sociale et culturelle des migrations en France, du début de la IIIe République à la crise des années 1930. La Plaine-Saint-Denis est alors un immense quartier industriel où se croisent des myriades de migrants issus des classes populaires, d'origine provinciale, étrangère ou coloniale. S'appuyant sur des sources inédites qu'il ausculte avec une incroyable minutie, l'historien raconte comment les occupants de l'immeuble arrivent et repartent, se côtoient et s'ignorent, sympathisent et s'affrontent, redessinant sans cesse les contours de leurs appartenances. Il reconstitue ainsi l'expérience vécue de plusieurs générations d'hommes, de femmes et d'enfants qui cherchent leur chemin dans le fracas du monde. Vivre à cet endroit et à cette époque impose de composer avec un environnement en constante évolution et de tirer parti, dans mille et une interactions quotidiennes, des règles d'un jeu social complexe. C'est à ce prix que l'on parvient à se repérer dans un univers en ébullition où les allégeances nationales, ethniques, raciales, de genre et de classe se recomposent sans cesse. Grand Prix des Rendez-vous de l'histoire de Blois 2024

Par Fabrice Langrognet
Chez La Découverte

|

Auteur

Fabrice Langrognet

Editeur

La Découverte

Genre

Histoire de la population

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Voisins de passage

Fabrice Langrognet

Paru le 24/09/2026

360 pages

La Découverte

14,00 €

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