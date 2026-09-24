La face cachée du yoga

Le yoga est un succès planétaire, un Français sur cinq l'a déjà pratiqué. Les disciples, en grande majorité des femmes, sont souvent en quête d'une paix intérieure. Mais, pour certaines, le refuge s'est transformé en cauchemar. La soumission et la douleur ? Des étapes pour dépasser des blocages psychologiques. Un stage hors de prix à la limite de la maltraitance ? Le chemin vers l'élévation spirituelle. Dans cet univers ultra concurrentiel et dépourvu de tout organisme de contrôle, les victimes sont livrées à elles-mêmes. Et personne n'ose dénoncer les dérives d'une pratique au-dessus de tout soupçon. Il a fallu trois ans d'enquête pour qu'Elodie Emery récolte des témoignages glaçants, longtemps étouffés, et brise le tabou.