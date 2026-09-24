L'aventure du Vendée Globe

A 32 ans, Guirec Soudée prend le départ du Vendée Globe, la mythique course en solitaire sans assistance autour du monde En 2024, à 32 ans, le jeune Breton participe à son premier Vendée Globe. La mythique course en solitaire autour du monde mérite son surnom d'Everest des mers, mais Guirec l'appréhende avec le mélange de bonhomie et d'enthousiasme qui le caractérise. Durant plus de quatre-vingts jours, il témoigne au quotidien de cette aventure extraordinaire, partageant ses impressions et ses émotions. Solitude, fatigue, mais aussi moments de bonheur intense : un récit vivifiant qui détaille comment se construit jour après jour un exploit sportif hors norme. " Ce livre pourrait s'appeler "l'hymne à la mer". " France Inter " Un récit haletant de sa course autour du monde. " Ouest France " Défi fou pour marin givré. " Le Parisien Edition enrichie du récit de sa traversée de l'Atlantique avec Inoxtag Egalement chez Pocket : L'océan me dit reviens : 181 jours à l'assaut de l'Atlantique.