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L'autobiographie de Malcolm X

X Malcolm, Alex Haley

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La réédition de l'autobiographie d'un des plus grands leaders du combat antiraciste. Conscient très tôt qu'il mourrait de mort violente et déterminé à tout faire pour s'y tenir prêt, Malcolm X, né en 1925, a grandi dans une Amérique déchirée par l'esclavage. Encore enfant, il assiste à l'assassinat de son père par le Ku Klux Klan et au harcèlement meurtrier de sa mère par les services sociaux. Entre petits boulots, combines, braquages et prison, il prend peu à peu conscience d'une histoire qui ne lui a jamais été transmise, celle des Afro-descendants, et de l'ampleur du racisme qui structure la société américaine. En une cinquantaine d'entretiens menés par le journaliste et écrivain Alex Haley (1921-1992), il revient sur son passage par Nation of Islam, sa conversion à l'islam orthodoxe, son combat pour les droits des Afro-Américains et sa tentative de le relier à tous les peuples opprimés et colonisés. Il meurt assassiné en 1965.

Par X Malcolm, Alex Haley
Chez Pocket

|

Auteur

X Malcolm, Alex Haley

Editeur

Pocket

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

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L'autobiographie de Malcolm X

X Malcolm, Alex Haley

Paru le 24/09/2026

640 pages

Pocket

12,40 €

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Scannez le code barre 9782266342520
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