Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le mystère de la ville fantôme

Rebecca Demos, Ellie Alexander

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le spooky coloriage : nouveau concept Des pages à colorier pour récolter des indices et résoudre une enquête ! Coloriez, découvrez des indices, enquêtez ! Découvrez avec cet ouvrage un nouveau concept de coloriages : le spooky coloriage ! La résidence du Pigeon est hantée : elle abrite des fantômes et de nombreuses énigmes à élucider. Chaque page à colorier est une scène vivante dans laquelle, grâce au rapport détaillé d'un journaliste résident et à l'application de vos couleurs, vous allez découvrir les indices indispensables pour résoudre votre enquête. Investi d'une mission de détective, muni de crayons ou feutres de couleur, dans une ambiance musicale de circonstance (accessible grâce à un QR code), vous vivrez une expérience créative, réjouissante et complètement spooky !

Par Rebecca Demos, Ellie Alexander
Chez Solar

|

Auteur

Rebecca Demos, Ellie Alexander

Editeur

Solar

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de la ville fantôme par Rebecca Demos, Ellie Alexander

Commenter ce livre

 

Le mystère de la ville fantôme

Rebecca Demos, Ellie Alexander

Paru le 08/10/2026

96 pages

Solar

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263195129
9782263195129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.