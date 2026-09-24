Marie Laforêt nous propose 75 recettes créatives et gourmandes pour retrouver toutes les saveurs de la mer en version végétale. A l'heure où les animaux marins sont victimes de surexploitation et où les pratiques de pêche industrielle sont catastrophiques pour nos écosystèmes, la question de la consommation de poissons, coquillages et crustacés se pose tout autant que celle de la viande. Et c'est dans ce souci que Marie Laforêt s'est lancée dans cet ouvrage astucieux proposant des alternatives vegan bluffantes pour préserver les saveurs marines dans nos assiettes. Aromates, végétaux, texturants, arômes, algues et champignons, elle nous explique toutes les techniques pour revisiter les grands classiques de la cuisine de la mer tout comme les plats iconiques de la street food. Au menu : ceviche, pissaladière, paella mixta, chowder crémeux, bouillabaisse végétale, "calamars" frits, bâtonnets façon surimi, fritto misto, chips de "crevettes"... , mais aussi assaisonnements et sauces pour déguster ces plats de seafood vegan comme il se doit !