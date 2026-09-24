Vie et mort des Français d'Algérie

De l'enracinement à l'exode, de la naissance à la disparition : histoire d'un peuple, celui des Français d'Algérie Ce livre n'est ni une illustration ni une démolition en règle de la colonisation française en Algérie (1830-1962). Il souhaite simplement raconter les conditions de la naissance et de la disparition totale d'un petit peuple, celui des Français d'Algérie (un million de personnes en 1962 sur une population totale de dix millions), qui se développa avec cette colonisation et disparut avec elle. Cette histoire passe par plusieurs étapes, qui voient se succéder l'enracinement (1830-1870), l'épanouissement sous la IIIe République (1870-1940), une période de crises (1940-1954) et enfin la phase de la guerre (1954-1962), qui se termine par un exode total. Le peuple français d'Algérie se construisit avec d'une part des immigrations variées, essentiellement méditerranéennes, et d'autre part l'assimilation, incomplète et pourtant solide, de la communauté juive. Il s'attacha fortement à la culture française et aux valeurs républicaines et patriotiques implantées par la IIIe République. Il constitua longtemps un élément essentiel de la domination française sur place. Il se concentra d'abord dans des villes qui servirent de point d'ancrage à l'administration, à l'économie et à la diffusion de la culture. Il participa aussi à la mise en place d'un réseau de villages et d'exploitations agricoles, base d'une agriculture d'exportation moderne (avec la vigne en particulier). Les rapports des Français d'Algérie avec la masse des autochtones se construisirent dans l'inégalité imposée par le système colonial établi depuis la conquête, qu'il semblait impossible de remettre en cause. La gestion du pays et donc les réformes souhaitables dépendaient largement de la métropole, dont les gouvernements et la population restaient indifférentes au sort de l'Algérie. A l'inégalité s'ajouta la difficulté à établir des rapports étroits avec une société jalouse de conserver ses valeurs musulmanes. La guerre fit éclater toutes les faiblesses de cette construction fragile. Elle manifesta la capacité de mobilisation des nationalistes. Elle obligea la France a un effort militaire et économique coûteux. Elle poussa les Français d'Algérie, éprouvés par le terrorisme, à réclamer la répression la plus radicale, mais aussi une union de plus en plus étroite de l'Algérie avec la métropole. La rupture avec le général de Gaulle, soucieux de sortir la France d'un conflit interminable, était inévitable. L'adhésion de la plupart des Français d'Algérie à l'action des radicaux de l'Algérie française, en lesquels ils voyaient leurs ultimes défenseurs, les livrèrent à la répression de leur propre armée, puis à la fuite pour échapper à la république arabe et musulmane en train de s'établir. Sic transit gloria mundi ...