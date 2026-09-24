Dictionnaire amoureux de la noblesse

Fait social qui étonne, la noblesse offre une densité temporelle et une image de stabilité ayant couleur d'éternité. Balise dans un monde en perpétuel mouvement, elle est une matière vivante, impossible à fixer. Eric Mension-Rigau nous entraîne dans une passionnante cavalcade au coeur des grands lignages français. " Au XXIe siècle, alors que les structures familiales se recomposent et que les traditions se délitent, la noblesse incarne une " France d'autrefois ", une " vieille France ", une " France traditionnelle ", une ligne continue dans un labyrinthe de changements. Dans une société qui a pris conscience de sa fragilité comment ne susciterait-elle pas un intérêt de curiosité ? Elle n'est qu'une petite peau de chagrin mais, dépourvue de la pesanteur qui émane du pouvoir, elle conserve l'attrait de ses généalogies, de son enracinement, de ses archaïsmes sociaux, de son savoir-vivre, de son sens esthétique. Fait social qui étonne, elle offre une densité temporelle et une image de stabilité ayant couleur d'éternité. Elle semble une balise dans un monde en perpétuel mouvement, mais à la différence d'un monument elle n'est pas une pierre muette, un moment calcifié de l'Histoire. Elle est une matière vivante, impossible à fixer. C'est ce qui m'insuffle, sans relâche, un désir d'observation, d'analyse et d'écriture. "