" Là-bas, ils l'appellent "China White'. Plus pure que tout ce qui est passé par Marseille. " 1958. Alors que la drogue gangrène des quartiers entiers de New York, Elizabeth Cole, reporter de guerre et autrice renommée, participe à une opération destinée à démanteler une filière d'héroïne à Cuba. La mission tourne au désastre. Dix années passent, dix années durant lesquelles Elizabeth se réfugie dans son travail aux quatre coins du monde pour faire taire ses démons. Lorsqu'elle pose enfin ses valises à New York, décidée à renouer avec sa fille, Lee, ce qu'elle y découvre l'horrifie : la ville est ravagée par la China White, l'héroïne la plus pure du monde. Et si cette drogue qui n'épargne personne s'attaquait à ceux qu'elle aime ? Des ruelles de Harlem aux casinos cubains, dans les entrailles des métropoles d'Asie, la journaliste se lance sur les traces de la poudre blanche et des redoutables chefs qui orchestrent son trafic.