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Demain l'Iran

Clément Therme

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Et si le régime iranien était pris au piège de sa propre stratégie ? Contraint de se replier pour survivre, mais condamné à entretenir la crise pour ne pas s'eff ondrer, il joue aujourd'hui sa survie, et avec elle une partie de l'équilibre du monde. Du Hezbollah libanais aux Houthis du Yémen, la République islamique a bâti un réseau de proxies pour étendre son influence et porter la guerre à distance. Nucléaire, détroit d'Ormuz, partenariats avec Moscou et Pékin : à chaque crise, c'est tout l'ordre international qui vacille. Spécialiste de l'Iran, Clément Therme nous plonge au coeur de cette mécanique de pouvoir. Dans cette enquête exceptionnelle, il révèle les ressorts d'un régime qui fabrique le chaos autant qu'il le subit et fait de la tension extérieure la condition de sa survie intérieure. Jusqu'à quand ? Et surtout, qu'adviendra-t-il après ? A l'heure où tous les regards se tournent vers Téhéran, voici le premier livre qui permet de comprendre ce que l'Iran peut devenir et ce que son avenir changera pour le monde. Historien des relations internationales, Clément Therme est chargé d'enseignement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris. Il est également chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes (Rasanah) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Par Clément Therme
Chez Cerf

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Auteur

Clément Therme

Editeur

Cerf

Genre

Actualité politique internatio

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Demain l'Iran

Clément Therme

Paru le 24/09/2026

184 pages

Cerf

18,90 €

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