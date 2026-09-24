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La grâce des commencements

Stanislas Lalanne

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Ils sont de plus en plus nombreux. Jeunes ou moins jeunes, venus de tous horizons, ils demandent le baptême. Qui sont-ils ? Que vivent-ils ? Et surtout, qu'ont-ils à nous apprendre ? Depuis des années, Mgr Stanislas Lalanne recueille leurs lettres, leurs confidences, leurs récits. Ces hommes et ces femmes ont rencontré le Christ, souvent au coeur de l'épreuve. Mais ce livre ne parle pas seulement d'eux. Il nous concerne tous. La foi naissante des catéchumènes agit en effet comme un révélateur. Leur soif de Dieu et leur regard neuf sur l'Evangile interrogent nos habitudes. Grâce à eux, l'Eglise redécouvre la fraîcheur des commencements et le coeur même de sa mission. Ce livre lumineux est une invitation à retrouver l'émerveillement des premiers pas. Il rappelle une vérité simple et décisive : Dieu, aujourd'hui encore, appelle à lui et transforme des vies. Evêque de Pontoise de 2013 à 2024, après avoir été secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, puis évêque de Coutances, Stanislas Lalanne a publié de nombreux ouvrages sur la catéchèse et l'éducation de la foi, aussi bien à destination des enfants que des jeunes et des adultes.

Par Stanislas Lalanne
Chez Cerf

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Auteur

Stanislas Lalanne

Editeur

Cerf

Genre

Vie de l'Eglise

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La grâce des commencements

Stanislas Lalanne

Paru le 20/08/2026

184 pages

Cerf

19,00 €

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