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C koi la théologie ?

Louis de Brouwer, Pedro Valinho Gomes, Alejandro Pérez

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Qui est Dieu ? Que pouvons-nous en dire ? Qu'est-ce que croire ? Comment interpréter les textes ? La raison et la foi sont-elles ennemies ? Et peut-on vraiment faire de la recherche... sur Dieu ? Oubliez le jargon et les traités poussiéreux. La théologie ne s'adresse pas qu'aux spécialistes : elle commence avec des questions que chacun d'entre nous peut se poser. Alors, qu'est-ce que la théologie ? Que cherche-t-elle à comprendre ? Et comment s'y retrouver dans ses concepts, ses textes, ses traditions et ses débats ? Clair, vivant et accessible, C koi la théologie ? donne toutes les clés pour découvrir une discipline plurielle et passionnante, à la croisée de la foi, de la raison et des grandes interrogations de l'existence. Sans détour ni prérequis, la théologie enfin à la portée de tous. Louis de Brouwer a été économiste puis, formé en philosophie, il est passé à la théologie. Il travaille la question de la connaissance théologique dans le cadre d'une thèse à l'UCLouvain. Alejandro Pérez, docteur en théologie de l'UCLouvain, est éditeur de la revue TheoLogica et enseigne la théologie et la philosophie. Pedro Valinho Gomes, docteur en théologie de l'UCLouvain et en philosophie de l'UCPortugal, est doyen de la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Il vient de publier Sola traditio. Une théologie du témoignage aux Editions du Cerf.

Par Louis de Brouwer, Pedro Valinho Gomes, Alejandro Pérez
Chez Cerf

|

Auteur

Louis de Brouwer, Pedro Valinho Gomes, Alejandro Pérez

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

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C koi la théologie ?

Louis de Brouwer, Pedro Valinho Gomes, Alejandro Pérez

Paru le 24/09/2026

192 pages

Cerf

14,90 €

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