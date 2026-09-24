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Le champ de roses

Philip Pullman

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Le final virtuose d'une saga phénomène ! Lyra, séparée de son daemon Pan et de son fidèle allié Malcolm, s'est jetée à corps perdu sur les routes de l'Orient, vers ce lieu secret où naît l'imagination et le mystère de la Poussière. Sur terre, sur mer ou dans les airs, son périple est semé de mille dangers, venus d'un Magisterium plus déterminé que jamais à régner sans partage. A qui se fier parmi les espions et les voleurs, les griffons et les sorcières, les vieux amis et les ennemis de toujours ? Au bout de cette quête dans un monde à feu et à sang, une ultime menace attend la jeune femme. Son destin en sera à jamais changé. Trente ans après Les Royaumes du Nord, Philip Pullman mène à son final l'épopée de Lyra Belacqua, "une des héroïnes les plus marquantes de la littérature de fantasy" (The New York Times Magazine). En "conteur étincelant" (Télérama), l'auteur britannique déploie sous nos yeux un univers de fiction d'une ampleur inouïe, une véritable saga culte.

Par Philip Pullman
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Philip Pullman

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

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Le champ de roses

Philip Pullman trad. Jean Esch

Paru le 24/09/2026

640 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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