Dans ce livre, vous ne trouverez ni sucre de canne ou de betterave, ni miel, ni sirop d'agave, ni édulcorants en tout genre... mais uniquement les sucres naturellement présents dans les farines, les fruits et les produits laitiers. Vous redécouvrirez ainsi la douceur des agrumes, l'amertume du chocolat et toute la richesse aromatique des épices. Bref, le vrai goût des ingrédients ! Moelleux à l'orange, tarte au chocolat, babka, flan pâtissier, Paris-Brest, fraisier, millefeuille à la vanille et à la mangue... Avec ces 50 recettes, Nils Peillon vous prouve que "sans sucre ajouté" ne veut pas dire sans plaisir ni gourmandise. Et, en prime, c'est meilleur pour le bien-être et l'énergie !