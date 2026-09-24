Lolly Pop projette les vies d'un couple et leurs questionnements. Deux jeunes adultes font face aux contradictions de leurs émotions et de leurs sentiments en construction et/ou déconstruction. Le ton est parfois humoristique, parfois plus tragique. L'absence de ponctuation laisse libres les acteurs de de trouver leur rythme à la mesure d'une partition musicale. Ce texte, à la fois intime et expérimental, permet aux acteurs, aux spectateurs et aux lecteurs d'échapper à toute posture de distance. Ils sont obligés d'être eux-mêmes et de se mettre dans une position sans distance par rapport à eux-mêmes.