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#Roman francophone

Affaires courantes

Xavier-Valéry Gauthier

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Achille est le fondateur d'une transnationale. C'est un businessman implacable, archétype d'un ultralibéralisme agressif qui se comporte dans la vie comme dans ses affaires où tout est consommable. Mais derrière ce cynisme décomplexé se cache une douleur secrète, insondable entrainant ce personnage vers l'irréversible... Affaires courantes a été jouée, notamment au Théâtre de Belleville et a été récompensée par Prix d'honneur du 89ème concours international Léopold Bellan. Le prix lui a été remis par Marie-Christine Barrault.

Par Xavier-Valéry Gauthier
Chez Posidonia Littératures

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Auteur

Xavier-Valéry Gauthier

Editeur

Posidonia Littératures

Genre

Théâtre - Pièces

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Affaires courantes

Xavier-Valéry Gauthier

Paru le 06/10/2026

112 pages

Posidonia Littératures

13,00 €

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Scannez le code barre 9791098016547
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