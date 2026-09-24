Achille est le fondateur d'une transnationale. C'est un businessman implacable, archétype d'un ultralibéralisme agressif qui se comporte dans la vie comme dans ses affaires où tout est consommable. Mais derrière ce cynisme décomplexé se cache une douleur secrète, insondable entrainant ce personnage vers l'irréversible... Affaires courantes a été jouée, notamment au Théâtre de Belleville et a été récompensée par Prix d'honneur du 89ème concours international Léopold Bellan. Le prix lui a été remis par Marie-Christine Barrault.