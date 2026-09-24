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Annabelle, pirate rebelle

Sti, Cédric Ghorbani

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Sti au scénario et Cédric Ghorbani au dessin unissent les talents dans cette BD humoristique au format gag. Annabelle est une petite orpheline de 10 ans qui vit à la fin du 18e siècle et qui ne rêve que d'une chose : L'aventure avec un grand A. Et à son époque, quoi de mieux que d'embarquer sur la mer avec une bande de pirates ! Elle réussit à se faire enrôler sur le navire du capitaine Brochet et part à la conquête de l'océan. Elle, comme vous, se rendra vite compte que cet équipage est en fait composé de bras cassés et d'amateurs.... avec un grand A ! L'album a été prépublié dans le magazine Spirou.

Par Sti, Cédric Ghorbani
Chez Varou Editions

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Auteur

Sti, Cédric Ghorbani

Editeur

Varou Editions

Genre

Humour

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Annabelle, pirate rebelle

Sti, Cédric Ghorbani

Paru le 24/09/2026

48 pages

Varou Editions

12,00 €

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Scannez le code barre 9791094059555
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