Annabelle, pirate rebelle

Sti au scénario et Cédric Ghorbani au dessin unissent les talents dans cette BD humoristique au format gag. Annabelle est une petite orpheline de 10 ans qui vit à la fin du 18e siècle et qui ne rêve que d'une chose : L'aventure avec un grand A. Et à son époque, quoi de mieux que d'embarquer sur la mer avec une bande de pirates ! Elle réussit à se faire enrôler sur le navire du capitaine Brochet et part à la conquête de l'océan. Elle, comme vous, se rendra vite compte que cet équipage est en fait composé de bras cassés et d'amateurs.... avec un grand A ! L'album a été prépublié dans le magazine Spirou.