Plus que jamais, combattre l'extrême droite, le fascisme et les tendances autoritaires est une nécessité existentielle. Dans ce but, Antifascisme et production de l'espace propose une géographie politique des antifascismes en France. Cet ouvrage analyse la praxis antifasciste dans plusieurs périodes historiques, partant du Front Populaire et des anticolonialismes des années trente pour ensuite examiner les projets antifascistes radicaux, unitaires, antiracistes et Républicains visant à contrer la galaxie de l'extrême droite et les processus d'extrême-droitisation des années quatre-vingt jusqu'au moment du Nouveau Front Populaire. Il est axé sur la manière dont les initiatives et les milieux intellectuels antifascistes ont traité de la géographie : la question nationale (et son rapport à l'internationalisme et l'anti-impérialisme) et les questions urbaines (telles que l'espace public, l'Etat local, et l'urbanisation). Antifascisme et production de l'espace montre que l'antifascisme est loin d'être une simple réaction défensive aux géographies historiques de l'extrême droite. Les pratiques, les stratégies et les imaginaires des mouvements antifascistes produisent leurs propres espaces politiques et sociaux. Ce constat nous permet de développer une conception ambitieuse et offensive de l'antifascisme comme pratique historico-géographique qui cible l'extrême droite et ses alliés tout en construisant un monde libéré des conditions propices aux fascismes dans le capitalisme moderne.