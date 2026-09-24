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Où partir en 2027 avec Lonely Planet

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Les dernières tendances du voyage, les meilleures destinations pour 2027 Les meilleures destinations pour partir en 2027 : une sélection préparée par les auteurs et les équipes Lonely Planet avec les meilleurs endroits à visiter, les nouvelles contrées à découvrir, les événements incontournables... Les équipes de Lonely Planet ont sélectionné 25 destinations et 25 expériences pour découvrir les dernières tendances de voyage. Pour chaque destination, quelles sont les nouveautés ou les événements qui font leur actualité. Les lieux à ne pas manquer, les expériences à vivre, les meilleurs moments auxquels s'y rendre. Un livre abondamment illustré, pour explorer le monde en 2027.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

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Où partir en 2027 avec Lonely Planet

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 24/09/2026

320 pages

Lonely Planet

17,90 €

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