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Burn-out : du diagnostic à la reconstruction

Clémence Le Divelec, Divelec clemence Le

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Pression professionnelle, surcharge émotionnelle, manque de reconnaissance, isolement, harcèlement... Lorsque les exigences du travail dépassent les ressources d'une personne dans la durée, le corps finit par céder : c'est le burn-out. Bien que largement reconnu comme un phénomène lié au travail, l'épuisement professionnel ne fait toujours pas l'objet d'un diagnostic officiel dans les classifications médicales. Alors, vers qui se tourner ? Quels interlocuteurs solliciter dans l'entreprise ou à l'extérieur ? Comment être pris en charge ? Et avec quel soutien psychologique ? Spécialiste de la souffrance au travail, l'autrice propose un ouvrage clair et accessible pour comprendre le burn-out et identifier les solutions existantes : reconnaissance juridique, prise en charge médicale et psychologique, reconstruction et retour à l'emploi. Services RH et aux acteurs de la santé au travail, voici un guide essentiel pour vous aider à orienter les professionnels en souffrance. Salariés en situation d'épuisement, voici un guide essentiel pour vous aider à mobiliser les ressources nécessaires à votre rétablissement et votre retour au travail.

Par Clémence Le Divelec, Divelec clemence Le
Chez Gereso Editions

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Auteur

Clémence Le Divelec, Divelec clemence Le

Editeur

Gereso Editions

Genre

Autres maux

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Burn-out : du diagnostic à la reconstruction

Clémence Le Divelec, Divelec clemence Le

Paru le 24/09/2026

180 pages

Gereso Editions

22,00 €

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