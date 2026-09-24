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Ma liste de défis 100% Disney

Walt disney compagny The

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Vous êtes un fan incontestable de Disney ? Alors prouvez-le en relevant ces défis ! Plongez dans " Ma liste de défis 100% Disney " où chaque page vous propose un nouveau défi à relever dans votre univers préféré. Regarder Le Roi Lion sans verser une larme, ou résister au " This is Me " de Camp Rock sans chanter à tue-tête ? Défis émotionnels, musicaux, et même culinaires, des centaines d'épreuves vont faire découvrir votre univers préféré sous un nouveau jour ! Alors, êtes-vous prêt à relever tous les défis pour prouver que vous êtes le plus grand fan de Disney ? Un cadeau parfait pour les fans de Disney qui veulent transformer leur soirée Disney ! Un livre officiel Disney

Par Walt disney compagny The
Chez 404 Editions

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Auteur

Walt disney compagny The

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

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Ma liste de défis 100% Disney

Walt disney compagny The

Paru le 08/10/2026

208 pages

404 Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9791032410899
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