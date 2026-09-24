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#Essais

Proches de réussir ?

Léo Primard, Célia Poncelin

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Un petit livre joyeux, optimiste et sourcé. Pour leur film (IN)ACTION, Célia & Léo ont sillonné la France lors de 200 ciné-débats. De ces rencontres avec 20 000 spectateurs, ils posent un constat fort : le mot " écologie " divise, mais cache un consensus silencieux sur l'envie d'agir. Ce livre raconte une autre histoire de la transition : celle où nous transformons les normes sociétales pour changer nos imaginaires et où chacun peut trouver sa place, sans cocher les cases du " parfait écolo ". " Ecolo, c'est un gros mot ! ", " Ecolo, moi ? Jamais de la vie ", " Ecolo, ce n'est pas une étiquette que j'ai envie de porter ". Voilà les phrases que Célia Poncelin et Léo Primard, à l'initiative du film-documentaire (IN)ACTION ont pu entendre à travers 200 ciné-débats - de la part d'agriculteurs, de salariés, de journalistes, de parents, d'adolescents... Pourtant, derrière le rejet ou la colère que provoque souvent le mot " écolo ", une autre histoire de la transition leur est apparue. Une véritable envie d'agir, commune à tous les milieux, toutes les générations et tous les métiers. Un désir de renouer le dialogue, de lever les incompréhensions, et d'avancer ensemble vers un monde plus durable. Et si on laissait complètement de côté le mot " écolo ", et qu'on se concentrait sur ce qui avance déjà, et sur ce qui nous relie par-delà les mots qui divisent ? Et si, finalement, nous étions proches de réussir ? Un petit livre plein d'énergie positive, de conseils concrets pour embarquer autour de soi, d'exemples sourcés pour montrer les réussites déjà en cours, qui s'appuie sur plus de 20. 000 rencontres, pour se faire la voix d'une volonté commune : protéger notre environnement.

Par Léo Primard, Célia Poncelin
Chez Editions Tana

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Auteur

Léo Primard, Célia Poncelin

Editeur

Editions Tana

Genre

Essais généraux

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Proches de réussir ?

Léo Primard, Célia Poncelin

Paru le 24/09/2026

160 pages

Editions Tana

11,90 €

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