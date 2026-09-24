Michel Sardou, les mots de sa vie

De A, comme Anne-Marie à V comme Valeurs, Michel Sardou de l'intérieur Après Johnny et Renaud, Sardou s'impose naturellement. Depuis la disparition de Johnny Hallyday et de Charles Aznavour, il est le dernier vivant des monstres sacrés de la chanson française. Il fêtera ses 80 ans le 26 janvier 2027 et déjà encensé par les médias en tous genres, hommages à la télévision, émissions spéciales, articles de fond sur le "phénomène Sardou" ... quoique clivant, réac' et souvent irascible, il est dans le coeur des Français et toujours sur le devant de la scène. De A comme Anne-Marie à V comme Valeurs, en passant Connemara, France ou Homosexualité, voici en quarante mots le portrait d'un enfant de la balle devenu une superstar, aux 100 millions de disques vendus !