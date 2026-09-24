Le Petit livre du stoïcisme

Redécouvrez les enseignements intemporels de la philosophie stoïcienne grâce à ce guide pratique relié, agrémenté de résumés, de schémas et d'illustrations accessibles. Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi, la recherche de la vertu et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Face au chaos frénétique de la vie moderne, cette philosophie antique offre des outils précieux et permet de garder son calme lorsque le stress menace de nous submerger. Dans ce guide concis, Michael Moore vous présente les concepts et idées fondamentaux du stoïcisme, depuis ses origines chez les penseurs grecs et romains antiques tels que Zénon, Sénèque, Epictète et Marc Aurèle, jusqu'à son application contemporaine. Il explique ce que signifie réellement une vie vertueuse et montre comment appliquer ces idées intemporelles à votre propre expérience. Les idées clés sont présentées de manière claire et concise, chaque chapitre proposant des citations célèbres et une analyse pertinente. Elégant et compact, avec ses pages et ses tranches colorées, ce guide relié est idéal pour quiconque souhaite découvrir les fondements de la philosophie antique.