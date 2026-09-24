Pourquoi la guerre et pas la révolution ?

Dans ce livre, Maurizio Lazzarato aborde les guerres en cours en tentant d'en comprendre les raisons au moment même où elles se produisent, sans séparer l'analyse de l'actualité d'une réflexion de fond sur les enjeux théoriques qu'elles impliquent. La guerre ramène en effet brutalement au centre des questions que nous pensions classées, comme, par exemple, ce que signifient aujourd'hui "guerre" et "guerre civile" , ou quel rapport lie le capitalisme et l'Etat. Pour y répondre, Lazzarato construit une confrontation serrée entre la pensée contemporaine et la tradition critique du XXe siècle, faisant dialoguer Foucault, Deleuze, Negri, Weil et Arendt avec Lénine, Rosa Luxemburg, Hilferding, Korsch et Mattick. Il en ressort une cartographie théorique capable d'éclairer le présent sans le simplifier. Un texte direct et rigoureux, qui n'offre pas de consolations mais des outils critiques pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons.