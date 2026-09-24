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#Essais

A la découverte du monde

Giulia Dragone, Jacopo Donati

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Explorateurs courageux entraîne les jeunes lecteurs dans un grand voyage à travers le temps et les continents. De Marco Polo à Christophe Colomb, de Freya Stark à Margarita Salas, ce livre raconte les histoires vraies de femmes et d'hommes qui ont osé affronter l'inconnu, guidés par la curiosité, la détermination et le désir de comprendre le monde. Les textes narratifs, courts et accessibles, sont accompagnés d'illustrations riches et détaillées qui rendent chaque récit vivant et captivant. En bonus, un Passeport de l'explorateur à personnaliser permet aux enfants de noter découvertes, itinéraires, curiosités et impressions personnelles, transformant la lecture en une expérience interactive et créative. Un livre inspirant qui donne envie d'explorer, d'apprendre et de rêver.

Par Giulia Dragone, Jacopo Donati
Chez White Star

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Auteur

Giulia Dragone, Jacopo Donati

Editeur

White Star

Genre

Pays du monde

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A la découverte du monde

Giulia Dragone, Jacopo Donati

Paru le 22/10/2026

64 pages

White Star

16,90 €

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Scannez le code barre 9788832917017
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