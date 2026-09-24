L'ouvrage Israël en son mystère de Jean-Jacques Meylan propose une réflexion profonde sur la signification spirituelle, historique et politique d'Israël. L'auteur ne se limite pas à une analyse géopolitique : il explore le rôle singulier du peuple juif à travers l'histoire, marqué par l'exil, la persécution et une identité religieuse forte. Au coeur du livre se trouve une question centrale : le sionisme, en tant que projet politique visant à établir un Etat juif, répond-il réellement aux souffrances du peuple juif ? L'auteur met en tension deux dimensions : d'un côté, le besoin concret de sécurité et de reconnaissance, et de l'autre, une vocation spirituelle qui dépasse le cadre national. L'ouvrage invite ainsi à dépasser les réponses simples : il ne tranche pas de manière définitive, mais ouvre un espace de réflexion sur les limites du politique face à des réalités historiques et spirituelles complexes.