Jours de mousson

Tirage limité à 1000 exemplaires, CD avec 14 titres de la bande originale de l'album offert. A l'occasion du 30? anniversaire de la série, Andre Taymans relance son héroïne fétiche dans une nouvelle aventure ! Depuis dix ans, chaque nuit résonne du chant obsédant d'une cantatrice mexicaine qui hante les rivages thaïlandais. Depuis la disparition de sa soeur dans le tsunami de 2004, elle arpente les plages inlassablement, certaine que la mer finira par la lui rendre. Lorsque Caroline Baldwin et son amie Roxane arrivent dans un hôtel voisin pour quelques jours de vacances, elles sont loin d'imaginer que leur séjour basculera dans l'étrange. Une nuit de mousson, la cantatrice surgit de nulle part, grimée comme pour la fête des morts, et fixe Caroline comme si elle retrouvait un fantôme. Puis elle disparait, laissant derrière elle un troublant parfum de mystère. Peu a peu, les deux jeunes femmes se retrouvent entraînées dans une histoire où les ombres du passé n'ont jamais été ensevelies. Et lorsque la mousson se met à grandir, couvrant la voix mélancolique et glauque de la diva qui flotte au-dessus des dunes, c'est un secret bien gardé qui s'apprête à remonter à la surface. Pour ce projet, Andre Taymans s'entoure de deux artistes de renom : Romain Didier, auteur-compositeur, interprète et arrangeur français, reconnu comme l'un des plus grands mélodistes de sa génération. Karla Lazo, autrice-compositrice, interprète et actrice mexicaine, véritable star dans son pays, vue récemment dans le film Emilia Perez de Jacques Audiard. Ensemble, ils conçoivent une bande musicale originale destinée à accompagner l'album. Une initiative rare dans le monde de la BD, qui témoigne de la capacité de Caroline Baldwin à se réinventer et à s'ouvrir avec élégance à d'autres univers artistiques.