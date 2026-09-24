Free Tibet

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulation... Roxane Leduc, une amie québécoise de Caroline, s'est lancée dans un projet hasardeux, en compagnie d'un groupe de militants pro-Tibet : déployer le drapeau tibétain au sommet de l'Everest, afin de contrer la propagande chinoise qui s'intensifie à la veille des Jeux Olympiques de Beijing, en 2008. Caroline pressent que son amie est en danger, d'autant que les services secrets canadiens s'en mêlent. Flanquée d'un agent des services spéciaux, elle s'envole pour Katmandou afin de rattraper Roxane et ses comparses. Mais les apparences sont trompeuses, et nombre des acteurs du drame en haute montagne mènent un double jeu...