La nuit du grand marcheur

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulation... Après avoir reçu un mystérieux courrier adressé à son défunt grand-père, disparu cinq ans auparavant, Caroline Baldwin s'envole pour le grand nord canadien. Destination la petite communauté d'Ivulvik, en plein pays inuit. Au fil de son voyage se révèle peu à peu l'étrange histoire de famille qui a incité Caroline à faire le voyage dans cette région de glaces et d'immensités désertes. Une lourde histoire d'adultère et d'intolérance, suffisamment intense pour avoir traversé le temps, toujours à vif.