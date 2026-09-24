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Expressions française

Thierry Marck

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Ecouter une expression et ses commentaires reste toujours plaisant. Car c'est un peu recevoir l'Histoire de l'Humanité à travers ses peurs, ses défauts, ses lâchetés, ses conseils, sa débrouillardise. Nos expressions Françaises décortiquent ainsi les reflets de l'âme humaine. Avec de petites phrases, elles nous confient de grandes vérités sur l'Homme. A travers une quantité de préceptes, de proverbes, d'adages, de dictons, de locutions ou d'aphorismes , toutes ces expressions nous séduisent par ce bon sens populaire. Ces expressions viennent parfois de loin : des civilisations grecques et romaines, du moyen âge, des royautés , parfois plus près de nous, au XXe siècle. L'auteur des commentaires, ne souhaitant pas entrer dans l'académisme d'un dictionnaire, vous proposera, totalement au hasard, ces principales et nombreuses expressions. Et bien sûr, leurs significations, adaptées à notre époque actuelle. Nous souhaitons ainsi faire plaisir à vos oreilles, qui déclencheront à leur tour, nous l'espérons, vos sourires.

Par Thierry Marck
Chez Alexandre Stanké

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Auteur

Thierry Marck

Editeur

Alexandre Stanké

Genre

CD K7 Littérature

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Expressions française

Thierry Marck

Paru le 24/09/2026

Alexandre Stanké

20,00 €

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