Joséphine Clofullia, la Dame à barbe de Genève

Au milieu du XIXe siècle, Joséphine Boisdechêne quitte son village natal de Versoix, au bord du Léman, et part dans le monde pour montrer sa barbe. Cette singularité faciale fera d'elle Madame Clofullia, "The Swiss Bearded Lady", première femme à barbe à devenir une célébrité planétaire à l'époque où les exhibitions de phénomènes de foire se mondialisent dans le cadre de la culture de masse naissante. Sa carrière commence à Londres, explose à New York et sur le territoire états-unien, fait des crochets par Cuba et le Canada, se prolonge en Australie et Nouvelle Zélande, revient en Europe et s'arrête dans le Somerset anglais, où Joséphine meurt pauvre en 1870, âgée de 41 ans. Madame Clofullia aura laissé des traces sur trois continents et marqué les esprits un peu partout dans le monde... mais pas au bord du Léman, où le seul signe de son passage est l'inscription de son baptême dans les registres de l'état civil. Malgré la célébrité du personnage, malgré le potentiel romanesque de sa biographie et de sa saga familiale, malgré les résonances entre sa trajectoire et nos questionnements contemporains (sur la diversité humaine, sur les identités individuelles et collectives, sur les facteurs qui déterminent nos choix de vie, sur le foisonnement de faux récits dans les médias...), malgré tout cela, la véritable histoire de Joséphine Clofullia n'avait encore jamais été racontée.