Marie-Antoinette à Fontainebleau (1770-1786)

Le château de Fontainebleau est une résidence royale de chasse qui accueille chaque automne les rois de France et leur Cour depuis Louis XIV. Louis XVI et Marie-Antoinette ne manqueront pas à cette tradition et feront sept séjours royaux, avec quelques interruptions, de 1774 à 1786. La pression des coteries, surtout celle de la comtesse de Polignac amie de la reine, les tensions politiques incessantes, les problèmes financiers grandissants et une vie de couple difficile avec Louis XVI constituent le décor permanent des séjours bellifontains. Malgré ce contexte pesant, Marie-Antoinette illumine Fontainebleau de sa présence rayonnante lors de ces derniers feux de l'Ancien régime. Si la reine a une attitude dissipée à maintes reprises, au jeu notamment, elle est aussi une souveraine moderne, musicienne et esthète, qui anime les séjours en imposant ses goûts musicaux au théâtre de Cour et en portant l'art néo-classique à son apogée avec le merveilleux boudoir d'argent. C'est cet aspect peu connu de l'histoire du château de Fontainebleau que nous conte Patrick Daguenet dans ce très bel ouvrage richement illustré et documenté.