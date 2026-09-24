Qu'est-ce qui arrive après la mort ?

Réfléchir à ce qui nous arrive lorsque nous mourons peut souvent sembler un peu effrayant. Où allons-nous ? A quoi cela ressemble-t-il ? Est-ce que nos proches qui sont déjà décédés vont bien ? Le ciel ne deviendra-t-il pas ennuyeux s'il dure pour toujours ? Peut-on vraiment être sûr qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la mort ? Les grandes questions méritent de bonnes réponses. Dans ce livre, Chris Morphew vous guide à travers ce que la Bible dit du ciel, de l'enfer et de ce que sera l'éternité. Il montre que l'avenir que Dieu nous offre est en réalité bien meilleur que vous ne l'imaginez - et comment cela peut transformer votre manière de vivre dès maintenant.