Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Qu'est-ce qui arrive après la mort ?

Chris Morphew

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réfléchir à ce qui nous arrive lorsque nous mourons peut souvent sembler un peu effrayant. Où allons-nous ? A quoi cela ressemble-t-il ? Est-ce que nos proches qui sont déjà décédés vont bien ? Le ciel ne deviendra-t-il pas ennuyeux s'il dure pour toujours ? Peut-on vraiment être sûr qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la mort ? Les grandes questions méritent de bonnes réponses. Dans ce livre, Chris Morphew vous guide à travers ce que la Bible dit du ciel, de l'enfer et de ce que sera l'éternité. Il montre que l'avenir que Dieu nous offre est en réalité bien meilleur que vous ne l'imaginez - et comment cela peut transformer votre manière de vivre dès maintenant.

Par Chris Morphew
Chez Ligue pour la Lecture de la Bible

|

Auteur

Chris Morphew

Editeur

Ligue pour la Lecture de la Bible

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qu'est-ce qui arrive après la mort ? par Chris Morphew

Commenter ce livre

 

Qu'est-ce qui arrive après la mort ?

Chris Morphew

Paru le 27/08/2026

64 pages

Ligue pour la Lecture de la Bible

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850319402
9782850319402
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.