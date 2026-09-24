Le Piglin et le Wither

Le Wither est réveillé et ne rêve que d'une chose : envahir Minecraftia ! Heureusement, les portails existants sont trop étroits pour lui et il ne peut pas les franchir. Mais les piglins n'ont pas dit leur dernier mot et font tout pour trouver quelqu'un capable de construire un portail gigantesque. Pour les arrêter, Minus et ses amis parcourent les quatre coins du monde afin d'avertir les guerriers et les villageois susceptibles de leur venir en aide. Une véritable course contre la montre s'engage... Seront-ils assez rapides ?