Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le Piglin et le Wither

Pirate Sourcil, Jez, Joël Odone, Cube Kid, Pirate Sourcil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Wither est réveillé et ne rêve que d'une chose : envahir Minecraftia ! Heureusement, les portails existants sont trop étroits pour lui et il ne peut pas les franchir. Mais les piglins n'ont pas dit leur dernier mot et font tout pour trouver quelqu'un capable de construire un portail gigantesque. Pour les arrêter, Minus et ses amis parcourent les quatre coins du monde afin d'avertir les guerriers et les villageois susceptibles de leur venir en aide. Une véritable course contre la montre s'engage... Seront-ils assez rapides ?

Par Pirate Sourcil, Jez, Joël Odone, Cube Kid, Pirate Sourcil
Chez Jungle

|

Auteur

Pirate Sourcil, Jez, Joël Odone, Cube Kid, Pirate Sourcil

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Piglin et le Wither par Pirate Sourcil, Jez, Joël Odone, Cube Kid, Pirate Sourcil

Commenter ce livre

 

Le Piglin et le Wither

Pirate Sourcil, Jez, Joël Odone, Cube Kid, Pirate Sourcil

Paru le 24/09/2026

45 pages

Jungle

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782822249485
9782822249485
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.