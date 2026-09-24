Encyclopédie illustrée du règne animal

Une encyclopédie complète et illustrée sur le règne animal : des mammifères aux insectes, en passant par les oiseaux, reptiles, poissons et mollusques. Une invitation à parcourir la diversité du monde animal à travers une sélection des animaux les plus représentatifs et les plus spectaculaires de chaque groupe, famille et espèce animale. Chaque spécimen est accompagné de photographies attrayantes et d'informations pertinentes. L'ouvrage présente un regard sensible et engagé sur la biodiversité, rappelant l'urgence de préserver les espèces. Un ouvrage de référence, à la fois savant et contemplatif, qui s'adresse aux curieux comme aux passionnés. Nuria Penalva est diplômée en sciences biologiques de l'Université Complutense de Madrid.