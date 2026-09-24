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#Roman francophone

Le Rivage le plus sûr

Caroline Hussar

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L'amitié entre Eléonore et Claire s'est scellée le jour de leur entrée au collège. Depuis, elles ne se sont pas quittées, à peine séparées par l'Allier, d'une rive à l'autre. Et malgré leurs différences. Eléonore, sûre d'elle, solaire, vit avec ses soeurs dans l'hôtel-restaurant familial qui surplombe la rivière. Claire, naïve et raisonnable, est passionnée d'équitation. Ses parents travaillent dans l'usine qui fait vivre toute la région. Au fil des ans, elles vont traverser des épreuves, et connaître leurs premières amours. Leur récit intime se mêle aux événements de l'époque : la tempête de 1999, la canicule de 2003, tandis que l'Allier, omniprésente frontière de la ville de Saint-Yorre, menace de sortir de son lit.

Par Caroline Hussar
Chez Editions De Borée

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Auteur

Caroline Hussar

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

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Le Rivage le plus sûr

Caroline Hussar

Paru le 24/09/2026

256 pages

Editions De Borée

8,60 €

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