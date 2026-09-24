Apprendre et enseigner (avec) le langage

Apprendre le langage, le langage pour apprendre : de l'école à l'université Apprendre et enseigner reviennent toujours à travailler (avec) le langage (écrit ou oral). Le langage est à la fois outil et objet d'apprentissage, levier et miroir. Parfois source d'inégalités, il peut alors devenir un obstacle. Apprendre (à) l'école et (à) l'université revient donc notamment à apprendre les diverses formes d'écrit et d'oral qui s'y déploient. Les écrits et les oraux à et pour apprendre varient selon les disciplines dans lesquelles ils s'ancrent et qu'ils contribuent à échafauder. Ce livre : - aborde ces questions de la maternelle à l'université ; - mobilise les apports des sciences de l'éducation et du langage, de la didactique des sciences, des mathématiques, de la littérature et des langues premières et étrangères ; - étudie différents genres discursifs, tels que les interactions orales en classe, les écrits et les oraux réflexifs, les supports de travail, le mémoire, la littératie numérique ou l'écriture professionnelle enseignante. Chercheurs, formateurs et enseignants découvriront dans ce livre des analyses qui leur permettront de penser et de moduler leurs pratiques. Ils y trouveront également un hommage aux travaux conduits durant trente ans par Jacques Crinon.