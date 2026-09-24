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L'homme aux mille peaux

Ronald Lavallée

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A remuer le passé, on fait remonter les morts. Au retour de l'ultime chasse, Couteau sera riche. Mais lorsqu'il découvre la trahison de son associé, commence une traque aux confins de territoires hostiles où il provoquera sa propre chute. Lui qui dans les plaines était respecté et craint. Lui qui en une seule saison tuait des milliers de bisons. Lui qui marchandait autant avec l'ange qu'avec le diable. Combien sont-ils, finalement, à le haïr ? Contraint de fuir pour ne pas y laisser sa peau, Couteau s'exile avec tous ses remords au-delà de la frontière du Nord. Des années plus tard, le vieux chasseur croise le chemin de Léo Galli, un policier new-yorkais en déroute qui, comme tant d'autres, croit pouvoir refaire sa vie dans l'Ouest. Sur cette vaste terre où rêve de liberté et désir de vengeance se confondent, l'homme aux mille peaux et le flic déchu fraternisent. L'âme des anciens se glisse entre silences et confidences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réparer, plus rien à espérer. Une seule chose reste alors à faire : se remettre en chasse. "Le chasseur actionne le levier, éjecte la douille, insère une nouvelle cartouche dans la culasse. Ses doigts tremblent. De peur ? De colère ? Il choisit la colère".

Par Ronald Lavallée
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Ronald Lavallée

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Policiers historiques

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L'homme aux mille peaux

Ronald Lavallée

Paru le 24/09/2026

320 pages

Fides (Editions)

29,00 €

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