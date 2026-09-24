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Mini table de radionucléides

National Laboratoire, Laboratoire Henri Becquerel

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Cette table est un outil pratique et quotidien pour tous les travailleurs opérant au contact de radionucléides. Elle concerne tous les secteurs scientifiques et techniques, comme la médecine, la recherche ou l'industrie. La Mini Table de radionucléides a été conçue comme un instrument permettant de repérer et valider rapidement les principales caractéristiques des radionucléides les plus utilisés (environ 330) que l'on rencontre en milieu médical, industriel, nucléaire, gestion des déchets, etc. Présentée en format de poche avec spirale, elle permet pour chaque radionucléide d'indiquer ses caractéristiques fondamentales : - La période radioactive, - Le ou les principaux modes de désintégration , - Les principales émissions en termes d'énergie et d'intensité. Pour des caractéristiques complètes, l'ouvrage renvoie aux Tables de Données de référence.

Par National Laboratoire, Laboratoire Henri Becquerel
Chez EDP Sciences

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Auteur

National Laboratoire, Laboratoire Henri Becquerel

Editeur

EDP Sciences

Genre

Physique nucléaire

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Mini table de radionucléides

National Laboratoire, Laboratoire Henri Becquerel

Paru le 24/09/2026

207 pages

EDP Sciences

29,00 €

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Scannez le code barre 9782759840588
9782759840588
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