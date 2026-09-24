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#Essais

Nous, humains & microbiens

Anaïs Brosse, Joséphine Joffrin

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La famille Colomb est une famille comme les autres. Or, quand ses membres découvrent que des micro-organismes occupent leurs intestins, elle ne vit plus tout à fait son quotidien de la même façon. Si ces habitants miniatures semblent au premier abord de parfaits étrangers aux yeux de notre famille humaine, ils sont en réalité des alliés essentiels. Le microbiote intestinal est un système complexe qui veille sur notre santé, mais la relation entre les humains et leurs bactéries n'est pas toujours paisible. Le mode de vie de l'hôte peut en effet affecter l'équilibre de ses microbiotes, ce qui n'est pas sans conséquences sur notre corps. De ses expériences, la famille Colomb retiendra une idée fondamentale : nous devons entretenir l'harmonie avec nos colocataires minuscules pour rester en bonne santé.

Par Anaïs Brosse, Joséphine Joffrin
Chez EDP Sciences

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Auteur

Anaïs Brosse, Joséphine Joffrin

Editeur

EDP Sciences

Genre

Biologie

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Nous, humains & microbiens

Anaïs Brosse, Joséphine Joffrin

Paru le 24/09/2026

72 pages

EDP Sciences

19,00 €

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Scannez le code barre 9782759840038
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