Nous, humains & microbiens

La famille Colomb est une famille comme les autres. Or, quand ses membres découvrent que des micro-organismes occupent leurs intestins, elle ne vit plus tout à fait son quotidien de la même façon. Si ces habitants miniatures semblent au premier abord de parfaits étrangers aux yeux de notre famille humaine, ils sont en réalité des alliés essentiels. Le microbiote intestinal est un système complexe qui veille sur notre santé, mais la relation entre les humains et leurs bactéries n'est pas toujours paisible. Le mode de vie de l'hôte peut en effet affecter l'équilibre de ses microbiotes, ce qui n'est pas sans conséquences sur notre corps. De ses expériences, la famille Colomb retiendra une idée fondamentale : nous devons entretenir l'harmonie avec nos colocataires minuscules pour rester en bonne santé.