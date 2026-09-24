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#Roman francophone

Nous, les Alonso Peral

Reine Andrieu

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Madrid, février 1936. Paloma Alonso Peral et ses proches accueillent avec joie la victoire du Front populaire aux élections. Mais la montée des tensions politiques et sociales en Espagne anéantit leurs espoirs et en juillet 1936, la guerre civile éclate. Paloma décide de s'enrôler, tout comme son frère Julian, dans l'armée de la République. Leur frère ainé, Juan José, tiraillé entre sa famille et sa fiancée, rejoint le camp des franquistes. Dans Madrid assiégée par les rebelles, leurs parents assistent impuissants aux soubresauts de la guerre et aux différends familiaux. Paloma, partagée entre son amour pour Miguel, son amitié pour Benoît, un brigadiste français, subit de plein fouet les divisions politiques dans le camp républicain et au sein de sa propre famille. De Madrid aux lignes de front, elle fait face aux secousses de " sa " guerre en s'interrogeant sur l'issue du conflit et les choix auxquels elle doit, et devra faire face.

Par Reine Andrieu
Chez Privat

|

Auteur

Reine Andrieu

Editeur

Privat

Genre

XXe siècle

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Nous, les Alonso Peral

Reine Andrieu

Paru le 24/09/2026

500 pages

Privat

23,90 €

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