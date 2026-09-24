Nous, les Alonso Peral

Madrid, février 1936. Paloma Alonso Peral et ses proches accueillent avec joie la victoire du Front populaire aux élections. Mais la montée des tensions politiques et sociales en Espagne anéantit leurs espoirs et en juillet 1936, la guerre civile éclate. Paloma décide de s'enrôler, tout comme son frère Julian, dans l'armée de la République. Leur frère ainé, Juan José, tiraillé entre sa famille et sa fiancée, rejoint le camp des franquistes. Dans Madrid assiégée par les rebelles, leurs parents assistent impuissants aux soubresauts de la guerre et aux différends familiaux. Paloma, partagée entre son amour pour Miguel, son amitié pour Benoît, un brigadiste français, subit de plein fouet les divisions politiques dans le camp républicain et au sein de sa propre famille. De Madrid aux lignes de front, elle fait face aux secousses de " sa " guerre en s'interrogeant sur l'issue du conflit et les choix auxquels elle doit, et devra faire face.