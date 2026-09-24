Les promesses de la prière chrétienne

Dans un monde saturé de turbulences et de sollicitations, comment trouver la voie de la prière ? D'ailleurs, que signifie prier ? Pour répondre à ces questions essentielles, quinze auteurs (religieux, philosophes, théologiens, enseignants, journalistes) croisent leurs regards dans des approches aussi variées qu'originales. De Laurent de la Résurrection à saint Ignace de Loyola, des Pères du désert aux mystiques rhénans, cet ouvrage nous fait parcourir l'histoire de l'Eglise et découvrir les grandes écoles de spiritualité qui ont su relever les défis de leur époque. Mais tout chemin intérieur comporte des pièges. Il importe donc de discerner les déviations de l'intériorité : gnose, quiétisme, rigorisme janséniste, abus spirituels et développement personnel, quand il ne prend pas en compte la croissance intégrale de la personne. Au fil des pages, on trouvera des repères pour une prière authentiquement chrétienne, ainsi que des méthodes éprouvées par les traditions spirituelles.