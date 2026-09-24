Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Quelqu'un

Robert Pinget

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une province française située entre Douves, Sirancy et Agapa, une pension de famille plutôt miteuse est tenue par deux vieux garçons. Les locataires sont des célibataires un peu toqués, des couples désargentés. Il y a aussi une bonne et un jeune idiot, Fonfon. Qui parle dans cet univers à la fois drolatique et mélancolique ? Une voix : celle du narrateur qui a perdu un papier et entreprend de faire un exposé de sa journée. Comment vivre ensemble ? Que peut l'écriture ? Qu'est-ce qui peut nous sauver de l'ennui et de l'angoisse ? Toutes ces questions traversent le roman de Pinget, lauréat, en 1965, du prix Femina. Jean Dubuffet, grand admirateur de la phrase de Pinget, applaudissait à chaque ligne, et louait "le langage concis, insolite dont tous les mots font mouche". Dans Les Années, Annie Ernaux se rappelle le roman avec précision : la pension de famille de Quelqu'un et sa peinture sans concession du quotidien ne peuvent que frapper la mémoire.

Par Robert Pinget
Chez Librairie Droz

|

Auteur

Robert Pinget

Editeur

Librairie Droz

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quelqu'un par Robert Pinget

Commenter ce livre

 

Quelqu'un

Robert Pinget

Paru le 24/09/2026

264 pages

Librairie Droz

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782600067799
9782600067799
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.