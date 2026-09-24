Dans une province française située entre Douves, Sirancy et Agapa, une pension de famille plutôt miteuse est tenue par deux vieux garçons. Les locataires sont des célibataires un peu toqués, des couples désargentés. Il y a aussi une bonne et un jeune idiot, Fonfon. Qui parle dans cet univers à la fois drolatique et mélancolique ? Une voix : celle du narrateur qui a perdu un papier et entreprend de faire un exposé de sa journée. Comment vivre ensemble ? Que peut l'écriture ? Qu'est-ce qui peut nous sauver de l'ennui et de l'angoisse ? Toutes ces questions traversent le roman de Pinget, lauréat, en 1965, du prix Femina. Jean Dubuffet, grand admirateur de la phrase de Pinget, applaudissait à chaque ligne, et louait "le langage concis, insolite dont tous les mots font mouche". Dans Les Années, Annie Ernaux se rappelle le roman avec précision : la pension de famille de Quelqu'un et sa peinture sans concession du quotidien ne peuvent que frapper la mémoire.