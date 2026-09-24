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#Essais

Aïkido

Christian Tissier

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La référence de l'aïkido, dans un nouveau format, pour poursuivre le voyage aux côtés de Christian Tissier. Christian Tissier est une légende vivante de la discipline, à la reconnaissance mondiale. AÏKIDO est un livre d'art, d'histoire, de technique et biographique, sous coffret. Un objet bilingue français/anglais, dans un nouveau format plus pratique, mais toujours aussi riche. Plongez dans l'univers fascinant de la discipline avec Aïkido de Christian Tissier. Ce chef d'oeuvre emblématique vous permettra de repousser les limites de votre pratique et d'enrichir votre compréhension de cette discipline qui s'inspire des budos ancestraux. L'aïkido est une discipline unique dans le monde des arts martiaux, connue pour sa recherche constante de la perfection technique et spirituelle. Ce livre unique offre également une vision approfondie de la discipline grâce aux contributions des plus grands praticiens et experts internationaux. Ils partagent leur expertise et leur réflexion sur l'aïkido, mettant en lumière les performances, l'humilité et la richesse philosophique de cet art martial. Dans ce livre, il retrace son itinéraire exceptionnel, du dojo de l'aïkikai où il s'entraîna sept ans jusqu'aux séminaires internationaux rassemblant plus de 5000 personnes, et invite les plus grands pratiquants et tenants de la discipline internationaux à livrer leur vision de la discipline.

Par Christian Tissier
Chez 4 Trainer Editions

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Auteur

Christian Tissier

Editeur

4 Trainer Editions

Genre

Aïkido

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Aïkido

Christian Tissier

Paru le 24/09/2026

348 pages

4 Trainer Editions

59,90 €

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