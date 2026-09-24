De Manchester à Bilbao

Le titre de ce livre aurait pu être " Bilbao, le rêve de Manchester " tellement l'exemple d'un évènement qui s'est produit dans cette ville ouvrière du nord-ouest de l'Angleterre au XIXe siècle est présent dans l'imaginaire de l'architecte Franck Gehry lorsque celui-ci décide de s'investir dans la construction du célèbre musée de la capitale du Pays basque. En 1858, un mécène décide de sauver la ville industrielle anglaise, en grande difficulté, et ses habitants plongés dans une pauvreté mortifère, en érigeant un Crystal Palace à l'architecture féérique, qui va accueillir une formidable exposition d'oeuvres d'arts, ouverte à tous. Sauver de la pauvreté et de la misère par l'art et la culture ! Voilà le postulat. Lorsque les Basques font leur demande d'un bâtiment hors normes à Frank Gehry, rien ne laisse penser que celui-ci, sollicité par les capitales du monde entier, acceptera. Mais ce qui retient son attention, c'est que Bilbao, cette ville portuaire industrielle du nord de l'Espagne, a une particularité : de nombreux sites industriels sont à l'abandon, la ville est noire, le chômage endémique... la misère pointe ! Contre l'avis de ses associés, le célèbre architecte va accepter. Il a en tête l'exemple de Manchester et de l'exposition "The Arts Treasures". Il sait que l'art peut sauver le monde. Et, avec l'aide de la Fondation Guggenheim, c'est ce qu'il va se passer. La romancière Dominique Memmi a mené l'enquête. Dans ce thriller cogitatif, elle nous fait revivre la demande des Basques, les réflexions de Frank Gehry qui ne pense qu'à créer du beau, du grand, du transcendant, ses recherches sur l'histoire de Manchester, ville sauvée par l'art, et finalement sa décision de construire une folie artistique qui va devenir l'un des plus beaux musées du monde et... sauver Bilbao.