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Monsieur Sucre

Pierre Collier

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Passionné de littérature et de spectacle, Pierre Collier exhume une documentation rare et précieuse qui lui permet de plonger dans l'histoire d'un lieu parisien mythique : le cinéma La Pagode. Il nous livre les confessions de Simon Sucre qui transforma cette salle de bal au style japonisant en l'un des tous premiers cinémas parisiens, fréquenté par la fine fleur du spectacle et autres noctambules. MONSIEUR SUCRE est le roman d'un lieu à la destinée extravagante. En 1931, Monsieur Sucre, un Sud-américain, reprend la salle de bal que M. Morin avait offerte, trente-cinq ans plus tôt, à sa femme, réputée volage, afin de gagner définitivement ses faveurs. Il la transforme en cinéma de quartier parisien. A l'époque "on allait au cinéma" , qu'importe le film. Des gens du spectacle étaient invités à se donner en représentation entre deux bobines, et les after se finissaient tard. La vie de La Pagode est un miroir du siècle... Et quel siècle ! Pierre Collier fait revivre Monsieur Sucre, véritable aventurier du monde du spectacle, et nous dresse une douzaine de portraits, essentiellement féminins, qui, à des degrés divers, s'impliquèrent dans cette saga digne d'un roman presque vrai. Certains personnages ont joué un rôle essentiel à commencer par Amélie Suzanne Kelsen, "Madame Morin" qui fila avec son amant... et conserva La Pagode. Tour à tour défilent sous nos yeux la généreuse Madame Boucicaut de l'enseigne Au Bon Marché, la danseuse péruvienne Helba Huara nouvelle coqueluche du Paris noctambule et amie d'Anaïs Nin, Joséphine Baker, Carla artiste-peintre passée par les Beaux-Arts, Dora Maar l'égérie de Picasso, Yvonne Decaris avec Bergman et Karmitz, Louis Malle suivi de Brigitte Bardot bravant l'OAS, Jackie Kennedy, Coco Ducados, Sophie Marceau, idole des ados, ... Elisabeth Dauchy arrive enfin pour éteindre le feu. La Pagode, tel un phénix, va renaître de ses cendres à en 2027 et c'est une bonne nouvelle. Mais ne l'a-t-elle pas fait déjà plusieurs fois depuis tout ce temps ? N'est-elle pas LE phénix ? Pierre Collier est un auteur français né en 1959. Passionné de littérature comme de tout ce qui touche au monde de l'image, cinéma, graphisme ou photographie, il a exercé pendant près de quarante ans le métier d'affichiste pour le 7ème art. Commissaire au premier collège de l'Avance Sur Recettes deux années durant, il fut chargé de cours à La FEMIS de 2013 à 2023. Du même auteur : - INSTANTS DONNES aux Editions Passage d'Encre 2005, 2021, d'après des photographies de Thierry Arensma. - IL ETAIT UNE FOIS DANS L'ORNE aux Editions Filigranes 2019, d'après des photographies de Guillaume Zuili. Et des écrits et chroniques sur le cinéma pour le Web et le quotidien du Festival LUMIERE de Lyon de 2015 à 2019. Monsieur Sucre est son premier roman.

Par Pierre Collier
Chez Editions Marie Romaine

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Auteur

Pierre Collier

Editeur

Editions Marie Romaine

Genre

Littérature française

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Monsieur Sucre

Pierre Collier

Paru le 06/10/2026

160 pages

Editions Marie Romaine

18,00 €

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