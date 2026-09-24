Dans "Petites affaires farfelues" l'auteure rassemble, avec humour et tendresse, des textes poétiques, des histoires dont certaines tirées de projets musicaux, comme ICE, CHARIVARI ou LUMACYA, et des dessins crayonnés sur le coin d'une table soigneusement choisis. Dans son travail de comédienne, elle aime mêler les arts. où il est question de nature, d'amour, de temps qui passe... Avec ce livre, ce sont les mots, les traits et les couleurs qui nous plongent dans son univers, parfois tendre, parfois dur, parfois amusé, mais toujours sensible.